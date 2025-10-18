Se amate il calcio, ormai da anni, anzi decenni!, siete abituati a sentir parlare dei mitici “procuratori”, insomma, si’, gli agenti dei campioni e dei bidoni, gli Gnomi misteriosi che decidono carriere, trasferimenti, ingaggi e bla bla bla. Sarebbe troppo facile parlar male (in effetti, lo è) di una categoria che mai vincerà l’Oscar della simpatia, perché per sua natura un procuratore sempre scontenterà un tifoso per farne felice un altro, oltre a far felice il portafoglio proprio. Eppure, gli agenti (non 007) mica sono tutti uguali. Ad esempio, Carlo Pallavicino si distingue nel mucchio. Non solo per essere un fan scatenato della Fiorentina o per essere stato il più giovane procuratore di sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PROCURATORE E AUTORE. Il calcio di Pallavicino. Un lungo viaggio da appassionato tra sogni ed affari