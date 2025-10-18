Proclamato per il 6 novembre lo sciopero dei dipendenti del Comune di Bologna

Il prossimo 6 novembre i dipendenti del Comune di Bologna sciopereranno. La mobilitazione è stata chiamata da Cgil, Cisl e Uil in seguito al tavolo che si è tenuto venerdì 17 ottobre in Prefettura tra le sigle sindacali e la vice capo di gabinetto.Il nodo è relativo all’aumento degli stipendi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

