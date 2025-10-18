Processo a Chiara Appendino Taverna | In un altro partito saresti già stata cacciata
Dramma a 5 stelle, processi, pianti. La donna sotto attacco è Chiara Appendino. Viene convoncato il Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle e l’ex sindaca di Torino annuncia: “Mi dimetto come vicepresidente”. Pesa l’alleanza con il Partito democratico di Schlein dopo il tonfo in Toscana. E’ questa la che le viene imputato ad Appendino e che le costa un processo a suo carico di quasi otto ore. Qualcosa da vecchio Partito Comunista. E volano stracci. Nella riunione virtuale del Consiglio Appendino è accerchiata. Ad attaccarla è Paola Taverna, la passionaria di Conte, che le dice: “Tu non sei antisistema, tu hai fatto parte del sistema”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
