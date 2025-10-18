Probabili formazioni Roma Inter rebus in attacco per Chivu | ecco chi è in pole per affiancare Lautaro!
Inter News 24 L’idea del tecnico nerazzurro. È tutto pronto per il big match che accenderà la decima giornata di Serie A. Questa sera, alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida ad alta quota tra la Roma capolista di Gian Piero Gasperini e l’ Inter di Cristian Chivu. Se il tecnico giallorosso deve ancora sciogliere diversi dubbi legati alle condizioni dei nazionali, l’allenatore nerazzurro sembra avere le idee decisamente più chiare, con una formazione che si profila già definita, al netto dell’unica, pesante, assenza dell’infortunato Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com
Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel big match dell'Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano i nerazzurri di Cristian Chivu nel settimo turno di campionato ... Lo riporta tuttosport.com
Probabili formazioni Roma Inter/ Quote: vari nodi da sciogliere (Serie A, oggi 18 ottobre 2025) - Probabili formazioni Roma Inter, oggi 18 ottobre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari allo stadio Olimpico per la partita di Serie A. ilsussidiario.net scrive
Roma-Inter, le probabili formazioni - Tre ballottaggi per Gasperini mentre Chivu ha un solo dubbio in attacco: Bonny, che ha lavorato ad Appiano durante tutta la sosta, o Pio Esposto per sostituire Thuram? Secondo sport.sky.it