Probabili formazioni Roma Inter Chivu alle prese con l’ultimo dubbio | chi in attacco con Lautaro? Ecco cosa filtra
Inter News 24 sulla scelta del tecnico. Archiviata la sosta per le nazionali, l’ Inter si rituffa sul campionato con una sfida da brividi. Questa sera, alle 20:45, la squadra di Cristian Chivu affronterà la Roma capolista all’Olimpico, in un big match che può già dire molto sulle ambizioni scudetto. Il tecnico nerazzurro vuole giocarsela a viso aperto e sembra orientato a schierare la sua formazione migliore, al netto degli infortunati. Le scelte di Chivu: Bonny in pole. Secondo le ultime indicazioni riportate da Sky Sport, l’undici titolare è quasi definito. 🔗 Leggi su Internews24.com
