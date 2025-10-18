Una svolta senza precedenti nella recente storia della casa reale britannica: il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli reali, incluso quello di Duca di York, dopo «una discussione con il Re». La decisione, comunicata attraverso una breve nota, arriva dopo anni di controversie e accuse che hanno minato in modo irreversibile la reputazione del terzogenito della regina Elisabetta II. Una rinuncia “concordata”. «Abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l’attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale», ha dichiarato Andrea. Nel testo, il principe sottolinea di «aver già deciso, cinque anni fa, di ritirarsi dalla vita pubblica», e di voler ora «fare un passo ulteriore» concordato con re Carlo III. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York: la decisione storica dopo le accuse del caso Epstein