Primavera 3 Oggi al Del Freo di Montignoso ore 15 test importante per gli azzurrini di Danesi L’Alcione è una squadra ambiziosa

Match cruciale per gli azzurrini di Andrea Danesi che questo pomeriggio allo stadio di Montignoso (ore 15) ospitano l'ambizioso Alcione Milano nella quinta giornata del campionato Primavera 3. "La partita sulla carta è difficilissima e per noi rappresenta un test importante – anticipa il tecnico azzurro – contro una delle candidate alla vittoria finale. L'Alcione è una società emergente che sta facendo bene. Il presidente vuol portare il club in Serie B e naturalmente hanno una Primavera ambiziosa". L'Under 19 della Carrarese arriva a questa delicata sfida con alcune defezioni importanti. "Olivo e Lemmetti, i nostri due centrali, sono sempre infortunati e Liberali è alle prese con la mononucleosi – ha spiegato Danesi –.