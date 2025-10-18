Prima pagina Tuttosport | Tardelli | ‘Vlahovic titolare 10 volte’ Torino-Napoli la partita di Simeone

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 18 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina tuttosport tardelli 8216vlahovic titolare 10 volte8217 torino napoli la partita di simeone

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Tardelli: ‘Vlahovic titolare 10 volte’. Torino-Napoli, la partita di Simeone”

News recenti che potrebbero piacerti

prima pagina tuttosport tardelliTardelli e la Juve meno famiglia: "Non puoi... Tudor senza fuoriclasse, Locatelli discontinuo" - L'intervista esclusiva a Schizzo, il suo passaggio dal Como alla Vecchia Signora, il momento che stanno vivendo i bianconeri e i prossimi Mondiali: "Sì, ma anche con Spalletti... Da tuttosport.com

prima pagina tuttosport tardelliTardelli doppio ex, La Provincia apre: "Como-Juve? E' proprio la mia partita" - E' proprio la mia partita": parole di Marco Tardelli, di cui è stata riportata un'intervista oggi su La Provincia. Riporta tuttomercatoweb.com

prima pagina tuttosport tardelliObiettivo spareggi per gli azzurri, Tuttosport in prima pagina: "Chiudiamola qui" - In occasione della prima pagina odierna di Tuttosport, ecco il titolo principale: "Chiudiamola qui", Qualificazioni Mondiali: alle 20. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Pagina Tuttosport Tardelli