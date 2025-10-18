Prima giornata di Serie B per il Cus Catania Rugby | esordio a Roma contro il Nuovo Salario
Dieci anni e non sentirli. Dieci anni consecutivi di partecipazione al campionato nazionale di Serie B. Il Cus Catania Rugby è pronto per il calcio di inizio della stagione 202526 che quest’anno si preannuncia più competitiva degli anni scorsi. Alla consueta presenza delle squadre laziali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dalla prima giornata dell’Arctic Circle Assembly 2025. Sistemi artici in trasformazione: prospettive scientifiche e soluzioni sostenibili. #ACA25 #Assembly2025 @_Arctic_Circle @CNRsocial_ @cnrisp - X Vai su X
Serie C - Prima giornata Domenica 19 ottobre 2025 Ore 15,30 ? Campo di rugby - Cologno Monzese Lambro Rugby ? Forza ! Luigi Caserini #ripartiamo #RugbyCalvisano ? #ForzaCalvisano - facebook.com Vai su Facebook
Volley, la prima giornata di serie B maschile sorride solo al Cazzago - Il team ha sbancato il Pala Panini di Modena al tie break: primi punti per la formazione franciacortina, mentre restano a bocca asciutta Montichiari e Remedello ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Serie B maschile: l’Invictavolleyball ospita Tuscania nella prima giornata di campionato - Serie B maschile – 1^ giornata girone “E” Sabato 11 Ottobre 2025 ore 21,00 Invictavolleyball – Tuscania Grosseto. grossetosport.com scrive
Arezzo Club, il risultato della 1^ Giornata di Serie B - Esordio in Serie B per il Club Arezzo, che davanti a un Palazzetto Maccagnolo tutto esaurito ha affrontato con determinazione la più esperta formazione del Pontedera, cedendo con il punteggio di 0- lanazione.it scrive