Prima giornata di Serie B per il Cus Catania Rugby | esordio a Roma contro il Nuovo Salario

Cataniatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni e non sentirli. Dieci anni consecutivi di partecipazione al campionato nazionale di Serie B. Il Cus Catania Rugby è pronto per il calcio di inizio della stagione 202526 che quest’anno si preannuncia più competitiva degli anni scorsi. Alla consueta presenza delle squadre laziali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

