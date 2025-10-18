Prima della Scala in scena Lady Macbeth del distretto di Mcensk Ortombina | Promette molto bene

Milano, 18 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia è partito, Milano inizia a prepararsi alla Prima della Scala, il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. In scena ‘Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi?, diretta da Riccardo Chailly con la regia di Vasily Barkhatov. L’opera è stata scritta nel 1934 ed è ispirata alla celebre novella di Leskov, ‘Lady Macbeth del distretto di Mcensk’. Due anni dopo il debutto suscitò l'intervento censorio della Pravda, forse di pugno dello stesso Stalin, trasformandosi in un manifesto non solo della condizione femminile, ma anche della libertà dell'arte di fronte al potere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

