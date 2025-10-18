Tempo di lettura: 2 minuti “ In merito alle dichiarazioni rilasciate da Carmine Pezzullo e recentemente apparse sulla stampa, si precisa che le stesse sono da considerarsi a titolo esclusivamente personale e non rappresentano in alcun modo la posizione ufficiale del Partito Repubblicano Italiano. Il Partito Repubblicano Italiano, a livello nazionale e regionale, ha già da tempo definito la propria linea politica, aderendo al progetto Avanti, promosso dal segretario nazionale del PSI Enzo Maraio e condiviso con la segreteria nazionale del Partito. Tale percorso, coerente con la storia e i valori repubblicani, si inserisce nel quadro del campo largo che sostiene in Campania la candidatura alla Presidenza della Regione di Roberto Fico e, più in generale, nelle grandi città come Napoli, l’amministrazione guidata da Gaetano Manfredi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PRI: “Revocato Pezzullo. Siamo con Avanti e a sostegno di Roberto Fico”