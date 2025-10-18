Previsioni meteo weekend più stabile ma attenzione agli ultimi temporali al Sud

Nelle prossime ore un vortice si formerà sottovento alla catena dell’Atlante, in Algeria, per poi spostarsi verso lo Stretto di Sicilia tra la sera del sabato e la mattina della domenica. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, weekend più stabile, ma attenzione agli ultimi temporali al Sud

Buonasera. Per ragioni legate alle cattive previsioni meteo la Sagra del Ficodindia dell'Etna DOP di #Belpasso, in programma in precedenza in questo fine settimana, è stata rinviata al 31 ottobre, 1 e 2 novembre '25. E, infatti, per quanto mi riguarda, sarò a Bel - facebook.com Vai su Facebook

Le #previsioni #meteo di oggi #15ottobre e domani giovedì #16ottobre - X Vai su X

Meteo weekend: nuovo impulso dal Nord Africa, tornano piogge e temporali Ecco dove e le previsioni - Il vortice si allontana: oggi ultime piogge al Sud e sul medio- Si legge su meteo.it

Meteo, weekend diviso tra sole e piogge: le previsioni da sabato 18 ottobre - Italia divisa in due nel weekend: una nuova perturbazione porterà piogge in alcune regioni. Scrive meteo.it

Meteo Weekend: peggioramento tra Sabato e Domenica, ecco dove ci sarà Sole e dove Pioggia - Al momento l’Italia è divisa sostanzialmente in due meteorologicamente parlando: gran parte del Centro e praticamente tutto il Nord beneficiano della protezione di una vasta alta pressione, mentre il ... Segnala ilmeteo.it