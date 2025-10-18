Previsioni meteo per Avellino – Sabato 18 ottobre 2025

Ad Avellino, sabato 18 ottobre 2025, il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, con una graduale intensificazione della copertura e deboli piogge attese nel corso del pomeriggio.In serata si prevedono ampie schiarite. Le precipitazioni totali saranno di circa 3 mm.Nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Buonasera. Per ragioni legate alle cattive previsioni meteo la Sagra del Ficodindia dell'Etna DOP di #Belpasso, in programma in precedenza in questo fine settimana, è stata rinviata al 31 ottobre, 1 e 2 novembre '25. E, infatti, per quanto mi riguarda, sarò a Bel - facebook.com Vai su Facebook

Le #previsioni #meteo di oggi #16ottobre e domani venerdì #17ottobre - X Vai su X

Meteo Avellino, perturbazioni da domani: poi torna il sole - Il mese di settembre si è aperto, in Irpinia, con cielo terso e, al tempo stesso, con aria molto fresca: stamani, all'alba, il termometro è sceso al di sotto dei 15°C in molte località adagiate nella ... Lo riporta ilmattino.it

Ferragosto, le previsioni meteo in Campania: previste piogge su Napoli, Caserta e Salerno - Secondo le previsioni meteo del 15 agosto 2025, infatti, potrebbero arrivare rovesci in alcune zone della nostra Regione. Secondo ilmattino.it

Meteo autostrada A16 Napoli - Canosa, casello Avellino Est - Valico della Vergine Valico della Vergine - Si legge su ilmeteo.it