Previsioni meteo Livorno addio al caldo estivo | dal 20 ottobre ecco maltempo e pioggia
L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedì 20 ottobre raggiungerà la Toscana. Come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, la nuvolosità aumenterà progressivamente e sulle aree settentrionali della regione giungeranno le prime. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
