Prevenzione oncologica femminile | Programma di screening rafforzato

Un segnale forte e unanime è partito ieri dal consiglio comunale di Pomarance, che ha approvato una mozione cruciale per la prevenzione oncologica femminile. Il Comune chiede formalmente alla Regione Toscana di rivedere e rafforzare il programma di screening mammografico, abbassando in particolare l’età di accesso dai 45 anni (previsti dall’attuale estensione regionale) a 40 anni. La decisione del consiglio arriva dopo una recente iniziativa sul territorio dell’associazione Non più Sola, che si occupa di donne con cancro al seno, e si basa, quindi su dati allarmanti che mostrano una crescita dell’incidenza del tumore al seno nelle donne più giovani, in particolare nella fascia tra i 40 e i 49 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

