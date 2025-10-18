Prevenzione oncologica femminile | Programma di screening rafforzato
Un segnale forte e unanime è partito ieri dal consiglio comunale di Pomarance, che ha approvato una mozione cruciale per la prevenzione oncologica femminile. Il Comune chiede formalmente alla Regione Toscana di rivedere e rafforzare il programma di screening mammografico, abbassando in particolare l’età di accesso dai 45 anni (previsti dall’attuale estensione regionale) a 40 anni. La decisione del consiglio arriva dopo una recente iniziativa sul territorio dell’associazione Non più Sola, che si occupa di donne con cancro al seno, e si basa, quindi su dati allarmanti che mostrano una crescita dell’incidenza del tumore al seno nelle donne più giovani, in particolare nella fascia tra i 40 e i 49 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Prevenzione oncologica per le donne: all'Asp di Palermo riecco "Ottobre Rosa" - Domenica 19 ottobre si apriranno le porte dei centri screening aziendali per una nuova giornata di esami gratuiti e ad accesso diretto. - https://insanitas.it/asp-e-ospedali/2025/10/ - X Vai su X
OTTOBRE ROSA, I RISULTATI DELLA "GIORNATA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA" A CISTERNA Prosegue con successo l'attività della sede Lilt di Cisterna che in occasione della campagna nazionale "Ottobre Rosa" ha promosso sabato 11 ottobre la " - facebook.com Vai su Facebook
Prevenzione oncologica femminile: incontri informativi a Bergamo e Villa D’Almè - In occasione del mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile, l’ASST Papa Giovanni XXIII organizza incontri informativi gratuiti e aperti a tutti sull’importanza della prevenzione, dei control ... Si legge su bergamonews.it
Prevenzione oncologica femminile, incontri sull’Hpv - Ottobre è dedicato alla prevenzione oncologica femminile: il 21 e il 23 incontri informativi gratuiti sull’Hpv nei consultori di Bergamo e Villa D’Almè. Riporta ecodibergamo.it
Papilloma virus Bergamo: prevenzione e vaccini, incontri con l'ostetrica per saperne di più - Organizzati dall'Asst Papa Giovanni XXIII: il 21 ottobre al consultorio di Borgo Palazzo, il 23 a Villa d'Almè. Lo riporta bergamo.corriere.it