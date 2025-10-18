Prevenzione al femminile l’Empoli aderisce all’Ottobre Rosa

EMPOLI – In occasione dell’ Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l’Empoli Fc rinnova il proprio impegno accanto alle donne e alle associazioni che ogni giorno lottano per la salute, la consapevolezza e la ricerca. Anche quest’anno, il club azzurro è in prima linea per sostenere la cultura della prevenzione e promuovere azioni concrete a favore del benessere femminile. Nel corso del mese avvia una speciale collaborazione con la Clinica Leonardo, dedicata a tutte le donne abbonate e a tutte le donne che acquisteranno il biglietto per le prossime due gare casalinghe al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro Venezia (domenica 19 ottobre alle 17. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

