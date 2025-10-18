Prete sventa un suicidio in diretta su TikTok padre Corrado Puliatti | Mostrava la corda per impiccarsi ho parlato con lui e poi chiamato il 112
«Non ce la faceva più, scriveva nella chat di aver mandato via da casa la sua compagna, ma si era pentito. Sono entrato nella diretta con il mio abito talare e ricordo che quest’uomo non faceva altro che indicare la corda che aveva preparato per compiere suo gesto». Così padre Corrado Puliatti, prete ortodosso noto per la sua attività sociale e per la lotta alla criminalità organizzata, racconta il salvataggio di un 47enne di San Cesareo, sventato grazie a una diretta su TikTok. L’uomo aveva annunciato l’intenzione di suicidarsi durante una live del gruppo «Amici per caso». Padre Puliatti ha fornito ai carabinieri le indicazioni per raggiungere l’abitazione e impedire il tragico gesto. 🔗 Leggi su Open.online
