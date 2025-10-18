Pressioni su Trump Wsj | Diamo i Tomahawk a Kiev Putin verso Budapest l’Ue apre a un corridoio aereo

Kiev, 18 ottobre 2025 – "Signor Presidente, diamo i Tomahawk a Kiev”. Sull’impasse in Ucraina si schiera anche il Wall Street Journal. Il giorno dopo l’incontro tra Trump e Zelensk y a Washington, il principale quotidiano economico statunitense ha pubblicato un editoriale in cui esorta la Casa Bianca a concedere i missili a lungo raggio con cui colpire la Russia al cuore. Dopo aver aperto più volte a questa possibilità, The Donald ieri ha frenato, lasciando Zelensky a dir poco perplesso. In this handout photograph taken on October 17, 2025 and released on October 18, 2025 by the Ukrainian presidential Press Service, US President Donald Trump (L) speaks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) at the White House in Washington, DC. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pressioni su Trump, Wsj: “Diamo i Tomahawk a Kiev”. Putin verso Budapest, l’Ue apre a un corridoio aereo

