Presentazione del libro Mai arrendersi a Salice Salentino La testimonianza di Carlo Calcagni
SALICE SALENTINO - Domenica 19 ottobre, alle 19, presso il Centro polifunzionale “Padre Benigno Perrone" di Salice Salentino, nell’ambito del programma Salice Comunità che Legge, si terrà un incontro speciale all’insegna della forza, del coraggio e della vita. L’occasione sarà la presentazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Presentazione del libro “Soggetti smarriti” di Gianni Spartà in biblioteca a Porto Ceresio. - facebook.com Vai su Facebook
?Presentazione del libro: "Effetto Sinner" https://ift.tt/jf3EXIC #evento #takethedate - X Vai su X
Presentazione del libro "Mai arrendersi" a Salice Salentino. La testimonianza di Carlo Calcagni - Domenica 19 ottobre, alle 19, presso il Centro polifunzionale “Padre Benigno Perrone". lecceprima.it scrive
Mario Desiati presenta "Malbianco" a Salice Salentino - Dopo il successo del Premio Strega, Mario Desiati torna con un nuovo, attesissimo romanzo: Malbianco. Da lecceprima.it