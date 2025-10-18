Preparare piatti gustosi ma sani | a Spadarolo i laboratori di cucina salutare dell' Ausl

Apprendere suggerimenti pratici da utilizzare in cucina per sane abitudini alimentari e per la promozione di sani stili di vita. Ecco la stimolante opportunità offerta dai “Laboratori di cucina salutare”, una delle iniziative di promozione della salute organizzate dal Dipartimento di Sanità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondisci con queste news

L'accessorio Bimby® 3 in 1 con il quale preparare piatti e sughi gustosi con la Cottura Lenta, cuocere carne, pesce e verdure succulenti grazie alla Modalità Sottovuoto. Potrai anche pelare e sbucciare gli ortaggi senza fatica. Richiedi maggiori informazioni! - facebook.com Vai su Facebook

Cucina sana ma gustosa? Oggi si può con la friggitrice ad aria di COSORI - Scopri subito come la friggitrice ad aria di COSORI può farti cucinare piatti gustosi, sani e dal sapore sfizioso. quotidiano.net scrive

5 strategie per menù veloci, sani e gustosi - Sii furba e usa le tue migliori doti di planning per organizzare una spesa settimanale che possa soddisfare le esigenze alimentari di tutta la famiglia. Scrive donnamoderna.com

Piatti sempre gustosi e sani con la friggitrice ad aria Tristar: prezzo low-cost, prestazioni al top - 9325 è la friggitrice da 3L con 2000W, con termostato regolabile e Cool Zone; oggi la paghi soltanto 29,99€. Riporta quotidiano.net