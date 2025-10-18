Premio letterario Città di Ceglie Messapica | quinta edizione dedicata al tema del mistero

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - Torna il Premio letterario nazionale “Città di Ceglie Messapica”, promosso dall’Amministrazione comunale e giunto alla quinta edizione. L’iniziativa, ormai appuntamento stabile del panorama culturale italiano, nasce come spazio di confronto e riflessione sui grandi temi del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

premio letterario citt224 cegliePremio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica": la quinta edizione dedicata al tema del Mistero - Torna il Premio Letterario Nazionale "Città di Ceglie Messapica", promosso dall’Amministrazione Comunale e giunto alla quinta edizione. Secondo brindisisera.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Letterario Citt224 Ceglie