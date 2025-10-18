Premio Eccellenze Mediterraneo 2025 protagonisti il talento e il dialogo tra i popoli

Il Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo 2025, ideato e promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo e che gode del Patrocinio del ministero della Cultura, torna anche quest’anno a Roma, nella prestigiosa sede istituzionale del Ministero della Cultura, per celebrare personalità che si sono distinte nei campi della cultura, arte, pari opportunità, sport, diplomazia, scienza, musica e impegno sociale. Conosciuto come ‘l’Oscar del Mediterraneo’, il Premio rappresenta un ponte simbolico tra i popoli e le culture che si affacciano su questo mare antico e vitale, da sempre crocevia di civiltà e dialogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Premio Eccellenze Mediterraneo 2025, protagonisti il talento e il dialogo tra i popoli

