Premio della critica a Maria Cuono

Salernotoday.it | 18 ott 2025

Un nuovo e significativo traguardo arricchisce il percorso artistico di Maria Cuono, poliedrica figura di giornalista, scrittrice, docente e poetessa originaria di Agropoli. L'artista si aggiudica il prestigioso Premio della Critica alla III edizione del Concorso nazionale “Un Santo chiamato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

