La professoressa Patrizia Mecocci, direttrice della struttura complessa di geriatria e professore ordinario di gerontologia e geriatria dell’Università degli Studi di Perugia, si conferma fra i migliori scienziati del mondo nella classifica stilata da "Reserach.com", una delle principali piattaforme accademiche che valuta i migliori ricercatori sulla base delle loro pubblicazioni. La quarta edizione della classifica 2025 comprende scienziati, uomini e donne, attivi in ogni campo della ricerca. Per tutte le discipline scientifiche la professoressa Mecocci è tra le migliori mille donne scienziate al mondo piazzandosi al 738o posto in classifica scalando ben 187 posizioni (nel 2024 era al 925). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio a Patrizia Mecocci. È tra le mille migliori donne scienziate al mondo