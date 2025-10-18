AGI - Legge elettorale e primarie di coalizione: due nodi sul cammino del centrosinistra ancora lontani dall'essere dipanati. Certo, il tempo sembra essere dalla parte dei leader di riferimento della coalizione: si vota fra due anni, o poco meno, e visti i sondaggi che confermano la buona salute di Fratelli d'Italia, non c'è ragione di sperare in un precipitare della situazione politica. Inoltre, l'ultimo round di regionali ha acceso il dibattito interno al M5S con Chiara Appendino a criticare una linea che la vicepresidente Cinque Stelle vede sempre più appiattita su quella dei dem. Il presidente Giuseppe Conte ha sottolineato, poco prima del voto, che il sostegno a Eugenio Giani è stato frutto di un lavoro non facile condotto nel territorio, "un percorso faticoso perché", ha spiegato, "veniamo da un'opposizione chiara, forte e sincera della giunta uscente di Giani. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Premiership e legge elettorale, i 'nodi' dell'asse Conte-Schlein