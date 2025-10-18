Premiership e legge elettorale i ' nodi' dell' asse Conte-Schlein
AGI - Legge elettorale e primarie di coalizione: due nodi sul cammino del centrosinistra ancora lontani dall'essere dipanati. Certo, il tempo sembra essere dalla parte dei leader di riferimento della coalizione: si vota fra due anni, o poco meno, e visti i sondaggi che confermano la buona salute di Fratelli d'Italia, non c'è ragione di sperare in un precipitare della situazione politica. Inoltre, l'ultimo round di regionali ha acceso il dibattito interno al M5S con Chiara Appendino a criticare una linea che la vicepresidente Cinque Stelle vede sempre più appiattita su quella dei dem. Il presidente Giuseppe Conte ha sottolineato, poco prima del voto, che il sostegno a Eugenio Giani è stato frutto di un lavoro non facile condotto nel territorio, "un percorso faticoso perché", ha spiegato, "veniamo da un'opposizione chiara, forte e sincera della giunta uscente di Giani. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
Tg2. . Il #ConsigliodeiMinistri ha approvato il disegno di legge di bilancio. Ieri sera l'intesa nel vertice di maggioranza sugli ultimi nodi - facebook.com Vai su Facebook
Si scrive Championship point Si legge delirio azzurro a Manila #italvolley sul tetto del mondo Qui per le lacrime - X Vai su X
Legge elettorale, il piano di Meloni per restare al governo: dal nome del premier all’addio ai collegi uninominali - Meloni pensa alla legge elettorale, con l'obiettivo di restare al governo alle politiche del 2027. lanotiziagiornale.it scrive
Legge elettorale, asse Meloni-Schlein per stoppare i rispettivi alleati-rivali (Pier Silvio Berlusconi e Conte). L'accordo segreto - Convergenze parallele le chiamavano nella Prima Repubblica, come ricordano bene i giornalisti ormai non più giovani e con diverse primavere alle spalle. Da affaritaliani.it
Le ipotesi di riforma. Nuova legge elettorale, cantiere a porte chiuse - Così ieri, durante il question time alla Camera, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha cercato di stanare la ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Casellati, su ... Da msn.com