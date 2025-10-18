premi ai racconti nella rete giornata clou a villa bottini tra grandi ospiti e riconoscimenti

Giornata clou oggi per “LuccAutori“ a Villa Bottini con importanti ospiti e la premiazione dei vincitori di “Racconti nella Rete“. Alle ore 10 “Occasioni Tobiniane” in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino. Stefano Redaelli presenta “Esercizi di squilibrio” (Edizioni Città Nuova). Tredici esercizi per raggiungere uno stato di squilibrio dinamico, ossia una condizione di inquietudine interiore che consenta al praticantelettore di questo libro di andare oltre il semplice concetto di “mantenersi in forma” (non parliamo di benessere fisico ma psicologico e spirituale), per accogliere quello di darsi una forma, ossia di ridefinire se stessi a partire dal rapporto con gli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

