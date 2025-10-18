Pregiudicati e droga il questore chiude due bar a Milano

Milano, 18 ottobre 2025 – Sospese per quindici giorni le licenze al ‘Bar Gelateria Colibrì’ e al ‘Bar Mascagni’ di Milano. Si tratta di una decisione del questore Bruno Megale nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.. Giovedì, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione alla titolare ‘Bar Colibrì’ in via Michele Saponaro 50B in quanto, da accertamenti svolti tra ottobre 2024 e settembre scorso, è risultato essere frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia, anche in materia di immigrazione, codice della strada, stupefacenti, armi e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pregiudicati e droga, il questore chiude due bar a Milano

