Preghiera del mattino del 18 Ottobre 2025 | Aiutami a riconoscerti
Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 17 ottobre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa - Desideri aiutare i frat - facebook.com Vai su Facebook
La preghiera del mattino a Gerusalemme, i fedeli ringraziano Trump https://tg.la7.it/esteri/preghiera-mattino-gerusalemme-fedeli-trump-09-10-2025-245608… - X Vai su X
Preghiera del mattino del 17 Ottobre 2025: “Rendimi degno di Te” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. lalucedimaria.it scrive
Preghiera del mattino del 15 Ottobre 2025: “Infiammami di santità” - La preghiera del mattino di oggi, 15 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Come scrive lalucedimaria.it