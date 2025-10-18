Preghiera del mattino del 18 Ottobre 2025 | Aiutami a riconoscerti

Lalucedimaria.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 18 ottobre 2025 aiutami a riconoscerti

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 18 Ottobre 2025: “Aiutami a riconoscerti”

Scopri altri approfondimenti

preghiera mattino 18 ottobrePreghiera del mattino del 17 Ottobre 2025: “Rendimi degno di Te” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. lalucedimaria.it scrive

preghiera mattino 18 ottobrePreghiera del mattino del 15 Ottobre 2025: “Infiammami di santità” - La preghiera del mattino di oggi, 15 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Come scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 18 Ottobre