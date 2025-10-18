precipita in un canalone per salvare il suo cane paura nei boschi di certaldo

Certaldo, 18 ottobre 2025 – Brutta avventura per un cercatore di tartufi che è finito in un canalone di circa 100 metri di dislivello nella zona di Certaldo, in località Pogni di Sopra, vicino a Marcialla, nel tentativo di recuperare il cane sfuggito al suo controllo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 18 ottobre. L'uomo, 53 anni, non riusciva più a risalire ed è rimasto bloccato nel canalone. Sul posto i vigili del fuoco che, considerata la situazione, hanno attivato l'elicottero Drago del reparto volo di Cecina. L'elicottero ha messo in salvo il 53enne portandolo in una zona sicura dove è stato affidato alle cure del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

