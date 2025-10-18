PRC propaganda leghista e attacchi all’educazione | La scuola nel mirino dell’ignoranza
Rossano Sasso, deputato leghista noto soprattutto per le sue esternazioni omofobe e transfobiche, si è sempre contraddistinto per il suo impegno contro l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, da lui considerata una “porcheria” quando non una “idea degradante”. Vittima a sua insaputa della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
