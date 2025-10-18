Prato spaccio di droga | fermati due uomini

Prato, 18 ottobre 2025 - Due cittadini africani sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri, a seguito di alcuni controlli effettuati sul territorio comunale pratese: lo rende noto la procura di Prato. Il primo dei due arresti è stato eseguito lo scorso 8 ottobre: i militari dell'Arma avevano notato un ventisettenne cittadino nigeriano senza fissa dimora intento a percorrere la pista ciclabile in prossimità di via Fra Bartolomeo, il quale dopo aver scorto i carabinieri si sarebbe dato alla fuga. Una volta raggiunto, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione, che consentiva il rinvenimento di cinquanta grammi di hashish ed eroina e di qualche centinaia di euro in contanti.

