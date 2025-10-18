Prato | due arresti per spaccio Uno vendeva sulla pista ciclabile l’altro aveva grande quantità di droga in casa

Due africani sono finiti in carcere, a Prato, con l'accusa di spaccio di droga. Uno accusato per vendita di eroina e hashish, l'altro di detenzione a fini di spaccio di marijuana e hashish

