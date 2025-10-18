Prato detenzione e vendita di stupefacenti | due uomini in manette

Firenzetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due arresti nei giorni scorsi dai carabinieri, al termine di una serie di accertamenti effettuati dai carabinieri a Prato. Questo è quanto comunicato dalla procura di Prato, in una nota diramata oggi 18 ottobre.Il primo dei due arresti risale a dieci giorni fa: lo scorso 8 ottobre, i militari. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

prato detenzione vendita stupefacentiPrato, spaccio di droga: fermati due uomini - Due cittadini di 27 e 32 anni sono stati tratti in arresto nei giorni scorsi dai carabinieri, a Prato, rispettivamente con l'accusa di vendita di stupefacenti e di detenzione ai fini di spaccio di dro ... Segnala msn.com

prato detenzione vendita stupefacentiPrato, ex rapinatore arrestato con 20 chili di droga e una pistola - Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Prato per detenzione e spaccio: sequestrati oltre 20 kg di droga dopo indagini e pedinamenti. Secondo virgilio.it

prato detenzione vendita stupefacentiDroga, arrestato tra Prato e Pistoia con 20 kg stupefacenti - Arrestato dalla squadra mobile di Prato, in flagranza di reato, uno spacciatore italiano di 46 anni, e sequestrati circa 20 chili di varie sostanze stupefacenti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prato Detenzione Vendita Stupefacenti