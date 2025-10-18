prato condannato a sette anni e sei mesi un ex soldato cinese per il tentato omicidio di un imprenditore connazionale

Il tribunale di Prato ha condannato a sette anni e sei mesi di reclusione Nengyin Fang, per il suo ruolo di sesto esecutore materiale nel tentato omicidio dell’imprenditore cinese Chang Meng Zhang. L’uomo d’affari era stato assalito brutalmente il 6 luglio 2024 nel locale “Number One” di via Scarlatti. Peraltro, Fang ha prestato servizio nell’esercito della Repubblica popolare cinese. Ma le notizie sul caso non finiscono qui: la sentenza, annunciata dalla procura, ha confermato la pena inflitta agli altri cinque membri del commando, tutti appartenenti a una formazione mista fujianese e dello Zhejiang. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

