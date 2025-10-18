Prato condannato a sette anni e sei mesi un ex soldato cinese per il tentato omicidio di un imprenditore connazionale
Il tribunale di Prato ha condannato a sette anni e sei mesi di reclusione Nengyin Fang, per il suo ruolo di sesto esecutore materiale nel tentato omicidio dell’imprenditore cinese Chang Meng Zhang. L’uomo d’affari era stato assalito brutalmente il 6 luglio 2024 nel locale “Number One” di via Scarlatti. Peraltro, Fang ha prestato servizio nell’esercito della Repubblica popolare cinese. Ma le notizie sul caso non finiscono qui: la sentenza, annunciata dalla procura, ha confermato la pena inflitta agli altri cinque membri del commando, tutti appartenenti a una formazione mista fujianese e dello Zhejiang. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prato, “guerra delle grucce” condannato ex soldato cinese per tentato omicidio - X Vai su X
Commando per far fuori un imprenditore, condannato un sesto uomo - facebook.com Vai su Facebook
“Guerra delle Grucce” da Prato a San Giuseppe Vesuviano, condannato ex soldato - Condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione anche il sesto componente del commando cinese che, nel luglio 2024, tentò di uccidere l’imprenditore Chang Meng Zh ... Secondo ilfattovesuviano.it
Prato, ex soldato cinese condannato per tentato omicidio - L'uomo era il sesto componente materiale della banda che aveva messo nel mirino un connazionale, imprenditore nel settore delle grucce. Secondo avvenire.it
Prato, “guerra delle grucce” condannato ex soldato cinese per tentato omicidio - E’ uno dei sei esecutori materiali dell’aggressione all’imprenditore Chang Meng Zhang, il tribunale lo ha condannato a 7 anni e 6 mesi ... msn.com scrive