Pramac sempre più mondiale L’azienda di Casole potenzia il suo mercato in Australia

Nella settimana in cui il motomondiale fa tappa in Australia, con il team Prima Pramac Racing impegnato a Phillip Island, Pramac celebra un nuovo importante traguardo nel Paese, unendo passione sportiva e innovazione tecnologica sotto un’unica visione globale. A sette anni dall’apertura della propria filiale australiana, l’azienda consolida ulteriormente la sua posizione nel mercato locale con risultati eccezionali e una nuova acquisizione strategica. Fondata nel 2018 a Sydney, Pramac Australia rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore dei generatori e dei sistemi di accumulo energetico, in un Paese che riveste un ruolo chiave nella transizione energetica globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pramac sempre più mondiale. L’azienda di Casole potenzia il suo mercato in Australia

