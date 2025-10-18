Pozzuoli Monteruscello donna aggredisce personale sanitario e danneggia sportello ASL

La Polizia di Stato interviene al C.U.P. di Monteruscello dopo un’aggressione a due dipendenti della struttura sanitaria. Il 15 ottobre scorso, la Polizia di Stato ha denunciato una 51enne napoletana, già nota alle forze dell’ordine, per lesioni personali aggravate e danneggiamento. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Pozzuoli, che indicava un’aggressione avvenuta presso lo sportello C.U.P. dell’A.S.L. Napoli 2 Nord a Monteruscello. L’aggressione al personale sanitario. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da due dipendenti della struttura sanitaria che hanno riferito l’accaduto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

