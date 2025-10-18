Pozzuoli loc Monteruscello |  hashish e cocaina in casa Pusher 19enne arrestato dai Carabinieri

Perquisizione in casa a Licola: scoperti mezzo chilo di hashish e dosi di cocaina, 19enne arrestato e posto ai domiciliari.. I carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato mezzo chilo di hashish in 5 panetti e 3 stecchette della stessa sostanza. E ancora 22 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e contante ritenuto provento illecito. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizi L'articolo Pozzuoli, loc. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it