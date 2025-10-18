Povertà | quasi un milione di pugliesi a rischio indigenza Coldiretti Puglia su dati Istat
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con quasi 1 milione di persone a rischio indigenza che in Puglia fanno ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari, si allarga il recupero di cibo per gli indigenti al mercato contadino di Bari, un gesto concreto per gestire in modo solidale le eccedenze alimentari. A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base del rapporto ‘Noi Italia’ dell’Istat su dati 2024, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della povertà, con l’iniziativa progettata al mercato di Campagna Amica di Bari che consentirà di consegnare le eccedenze alimentari ai volontari del progetto ‘Avanzi Popolo’ dell’associazione Farina 080. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
