Potrete lavorare fino a 75 anni
Dal 2026, chi in Germania ha raggiunto l’età della pensione ma sceglierà di continuare a lavorare potrà farlo con un vantaggio in più: fino a 2.000 euro al mese esentasse. La misura, annunciata dal cancelliere Friedrich Merz, rientra in un pacchetto di riforme pensato per rispondere alla carenza di manodopera e affrontare l’invecchiamento della popolazione senza smantellare il sistema previdenziale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un bellissimo progetto che ha portato i ragazzi e le ragazze del Venturi nei nostri spazi per lavorare alla produzione di una serie di corti che potrete vedere al Cinema Astra domenica 19 ottobre! - facebook.com Vai su Facebook