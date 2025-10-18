Posteggio abusivo al mercato | la Polizia locale sequestra 740 capi d' abbigliamento

Ravennatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i controlli per contrastare il commercio abusivo e garantire la corretta concorrenza tra operatori. Nel corso di controlli ordinari effettuati nel mercato cittadino di Piazza Sighinolfi, la Polizia Locale di Ravenna - ufficio commerciale e tutela del consumatore, coadiuvata da una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

