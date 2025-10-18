Postecoglou al Nottingham Forest è durato 39 giorni E il comunicato di licenziamento è di 39 parole

Ange Postecoglou è stato esonerato dal Nottingham Forest. È il secondo allenatore sollevato dopo Nuno Espirito Santo, sostituito il 9 settembre (39 giorni fa) dall’ex Tottenham, che però ha praticamente perso 6 partite delle ultime 8. A essere decisivo lo 0-3 in casa contro il Chelsea maturato meno di mezz’ora fa. Il board ha aspettato 18 minuti prima di comunicare l’esonero, anche se al 63esimo il presidente aveva già lasciato lo stadio di casa. Brian Clough al maledetto United (il Leeds) durò 44 giorni, cinque in più. Postecoglou sollevato dall’incarico, non è (già) più il tecnico del Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

