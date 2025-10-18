Possibile una scuola senza voti? Vi dico come fare e perché conviene

Nel reel realizzato per Orizzonte Scuola, la professoressa Ernestina Morello propone un approfondimento sintetico ma esaustivo su un tema che continua a suscitare interrogativi: si può davvero parlare di scuola senza voti? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nocciole in crisi? La Tuscia ha una possibile svolta! Ferrero lancia la prima scuola italiana dedicata al nocciolo https://www.viterbonews24.it/news/nocciole-in-crisi-la-tuscia-ha-una-possibile-svolta!_149885.htm - facebook.com Vai su Facebook

Concorso scuola PNRR3: è possibile partecipare sia per posto comune che per sostegno. Pillole di Question Time - X Vai su X

Scuola senza voti. L’Italia ci riprova, ma può davvero funzionare? Gli esempi dall’estero - "Ci sono solo tre modi per educare: con la paura, con la competizione, con l’amore. Lo riporta huffingtonpost.it

Piacenza, la prima scuola media senza voti in Italia: «Gli studenti non devono essere bravi in tutto ma vanno sostenuti dove possono brillare» - A Piacenza nasce la prima scuola media con il metodo del pedagogista Daniele Novara dove si valuta il percorso e non la media dei voti. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Scuola senza voti, ecco il primo istituto italiano dove non ci sono le pagelle: «L’errore è una possibilità, qui riconosciamo i progressi» - Si tratta di un progetto innovativo, nato dalla collaborazione tra il Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti (CPP) diretto da Daniele Novara e la Fondazione Licei San ... Lo riporta leggo.it