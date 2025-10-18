Posizioni economiche ATA | il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitta probabilmente a novembre. L’informazione è stata data dal Ministero giorno 7 ottobre alla riunione su organici e procedura d’infrazione. Per esercitarti nello studio e nella preparazione all’esame, il team di OrizzonteScuola ha elaborato . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it