Posillipo cerca di metter pace fra due persone che litigano in strada e finisce accoltellato
Il fatto è avvenuto in via Petrarca. Per il ragazzo vittima dell'aggressione, un 18enne, ferite ad una mano e al fianco.
Cerca di sedare lite ma lo accoltellano, 18enne ferito a Napoli - Cerca di sedare una lite tra ragazzi e viene accoltellato: è successo la scorsa notte in via Petrarca, nel quartiere- Lo riporta ansa.it