Posillipo cerca di metter pace fra due persone che litigano in strada e finisce accoltellato

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fatto è avvenuto in via Petrarca. Per il ragazzo vittima dell'aggressione, un 18enne, ferite ad una mano e al fianco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

posillipo cerca metter paceCerca di sedare lite ma lo accoltellano, 18enne ferito a Napoli - Cerca di sedare una lite tra ragazzi e viene accoltellato: è successo la scorsa notte in via Petrarca, nel quartiere- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Posillipo Cerca Metter Pace