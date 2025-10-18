Posacenere speciali in centro ecco il progetto ' Ricciccami' | start-up trasformerà i mozziconi in imbottiture o isolanti termici
Quello dei mozziconi di sigaretta sparsi per le strade della città è un problema scottante e finora sottovalutato. Ma Forlì risponde con una soluzione innovativa grazie a un progetto pilota ideato da Alea in collaborazione con “Human Maple”, una start-up di Modena composta da nove giovani under. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?LO ABBIAMO ESTESO ANCHE A TUTTO VENERDÌ 10 ! ! L'8, 9 e 10 Ottobre ! ! ? L’8, 9 e 10 Ottobre arrivano giorni davvero speciali: -15% su tutti gli articoli del sito! Lo sconto si applica in automatico al check-out, è cumulabile con altre offerte e include Vai su Facebook
"Centro per l’autismo ancora in stallo. Il progetto è fermo da otto anni" - "Scandaloso che, dopo otto anni, questa amministrazione non riesca a portare avanti il progetto del centro per l’autismo. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Progetto per un centro turistico aperto tutto l'anno a Staffolo - Un progetto che ruota attorno alla rigenerazione del Kiosco Europa, storico luogo di aggregazione alle porte del centro, che sarà trasformato in centro turistico multifunzionale aperto tutto l'anno. ansa.it scrive