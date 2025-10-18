Posacenere speciali in centro ecco il progetto ' Ricciccami' | start-up trasformerà i mozziconi in imbottiture o isolanti termici

Quello dei mozziconi di sigaretta sparsi per le strade della città è un problema scottante e finora sottovalutato. Ma Forlì risponde con una soluzione innovativa grazie a un progetto pilota ideato da Alea in collaborazione con “Human Maple”, una start-up di Modena composta da nove giovani under. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

