Portogallo il parlamento vieta il velo islamico Ma la Sinistra si oppone

Iltempo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Burqa vietato in Portogallo ma la Sinistra vota contro. Il parlamento ha approvato il disegno di legge che proibisce il velo che coprono il viso usato per "motivi religiosi". Non potranno essere più indossati burqa, niqab, chdor che coprano interamente la testa della donna oltre che il corpo. Nessun movimento invece per l'hijab, il tradizionale fazzoletto utilizzato per coprire i capelli ma che lascia scoperto il viso. "È una legge che libera che donne musulmane", spiega Chega, il partito che ha promosso l'iniziativa. Che, però, è "di destra". Così quando il disegno di legge è andato in aula per il voto, la Sinistra socialista più che la battaglia in favore dell'emancipazione femminile, ha preferito lo scontro con la Destra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

portogallo il parlamento vieta il velo islamico ma la sinistra si oppone

© Iltempo.it - Portogallo, il parlamento vieta il velo islamico. Ma la Sinistra si oppone

Altri contenuti sullo stesso argomento

portogallo parlamento vieta veloPortogallo, il parlamento vieta il velo islamico. Ma la Sinistra si oppone - Il parlamento ha approvato il disegno di legge che proibisce il velo che coprono il viso ... iltempo.it scrive

portogallo parlamento vieta veloIl parlamento portoghese ha approvato una legge che vieta di indossare il burqa nella maggior parte dei luoghi pubblici - Il parlamento unicamerale del Portogallo ha approvato una legge che vieta la copertura totale del viso nella maggior parte degli spazi pubblici, con l’eccezione di aerei e luoghi di culto. Scrive ilpost.it

portogallo parlamento vieta veloIl parlamento portoghese approva il divieto di indossare il burqa nei luoghi pubblici - La proposta, presentata da Chega, ha ricevuto i voti favorevoli di PSD, Iniziativa Liberale e CDS- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Portogallo Parlamento Vieta Velo