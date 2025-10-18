Burqa vietato in Portogallo ma la Sinistra vota contro. Il parlamento ha approvato il disegno di legge che proibisce il velo che coprono il viso usato per "motivi religiosi". Non potranno essere più indossati burqa, niqab, chdor che coprano interamente la testa della donna oltre che il corpo. Nessun movimento invece per l'hijab, il tradizionale fazzoletto utilizzato per coprire i capelli ma che lascia scoperto il viso. "È una legge che libera che donne musulmane", spiega Chega, il partito che ha promosso l'iniziativa. Che, però, è "di destra". Così quando il disegno di legge è andato in aula per il voto, la Sinistra socialista più che la battaglia in favore dell'emancipazione femminile, ha preferito lo scontro con la Destra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Portogallo, il parlamento vieta il velo islamico. Ma la Sinistra si oppone