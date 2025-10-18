Portogallo il parlamento vieta il velo islamico Ma la Sinistra si oppone
Burqa vietato in Portogallo ma la Sinistra vota contro. Il parlamento ha approvato il disegno di legge che proibisce il velo che coprono il viso usato per "motivi religiosi". Non potranno essere più indossati burqa, niqab, chdor che coprano interamente la testa della donna oltre che il corpo. Nessun movimento invece per l'hijab, il tradizionale fazzoletto utilizzato per coprire i capelli ma che lascia scoperto il viso. "È una legge che libera che donne musulmane", spiega Chega, il partito che ha promosso l'iniziativa. Che, però, è "di destra". Così quando il disegno di legge è andato in aula per il voto, la Sinistra socialista più che la battaglia in favore dell'emancipazione femminile, ha preferito lo scontro con la Destra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Parlamento del Portogallo approva un disegno di legge proposto dal partito di destra Chega! che vieta di indossare il burqa, il niqab e qualsiasi altro indumento progettato per nascondere il volto negli spazi pubblici, tranne sugli aerei e nei luoghi di culto @u - X Vai su X
Il PGEU - Pharmaceutical Group of the European Union ha presentato al Parlamento europeo il Report on Pharmacy Services in Europe, che fotografa la rete dei servizi offerti dalle farmacie nei 33 Paesi membri. Il documento evidenzia come le farmacie territo - facebook.com Vai su Facebook
Portogallo, il parlamento vieta il velo islamico. Ma la Sinistra si oppone - Il parlamento ha approvato il disegno di legge che proibisce il velo che coprono il viso ... iltempo.it scrive
Il parlamento portoghese ha approvato una legge che vieta di indossare il burqa nella maggior parte dei luoghi pubblici - Il parlamento unicamerale del Portogallo ha approvato una legge che vieta la copertura totale del viso nella maggior parte degli spazi pubblici, con l’eccezione di aerei e luoghi di culto. Scrive ilpost.it
Il parlamento portoghese approva il divieto di indossare il burqa nei luoghi pubblici - La proposta, presentata da Chega, ha ricevuto i voti favorevoli di PSD, Iniziativa Liberale e CDS- Da msn.com