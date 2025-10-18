Porto Gioia Tauro Piacenza | Chiuderemo l' anno abbattendo la barriera dei 4 milioni di teus
“Nei primi nove mesi di questo anno abbiamo già registrato una crescita dell’11,6% rispetto ai primi nove mesi del 2024 per cui, con buone probabilità, chiuderemo il 2025 abbattendo, per la prima volta, la barriera dei 4 milioni di teus”. A dichiararlo è il commissario straordinario dell'Autorità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
