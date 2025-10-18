Portale INPS giovani | più di un milione di accessi il 32% da studenti Borse di studio e riscatto laurea tra i servizi più usati

Oltre un milione di accessi in tre mesi, con più di 550 mila utenti attivi. Sono i numeri raccolti dal nuovo Portale INPS per i giovani, lanciato lo scorso giugno. L’obiettivo non è semplicemente offrire servizi digitali, ma stabilire un canale diretto con una fascia della popolazione che troppo spesso resta ai margini delle politiche pubbliche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Portale giovani: oltre un milione di accessi in tre mesi. La piattaforma digitale lanciata dall'Istituto per costruire un dialogo con le nuove generazioni https://rb.gy/yekb94 Inps Comunica - X Vai su X

#ADI: percorso di inclusione sociale e lavorativa. Online sul portale #INPS le indicazioni per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo. Accedendo alla piattaforma Sistema Informativo per l - facebook.com Vai su Facebook

Portale Giovani, corre in rete la piattaforma digitale lanciata dall'Inps - Portale Giovani, i numeri raccontano il successo dell’iniziativa sviluppata dall’Inps. Segnala ilmattino.it

Oltre un milione di accessi in tre mesi per il nuovo Portale Giovani dell’Inps - È il bilancio del Portale Giovani, la piattaforma digitale lanciata dall’Inps lo scorso giugno per ... msn.com scrive

AppLI arriva sul Portale Giovani, è il coach digitale dell’Inps per trovare lavoro - Il nuovo assistente virtuale dell’Inps e Ministero del Lavoro sbarca sul Portale Giovani: supporta i giovani tra 18 e 35 anni nella formazione e ricerca di lavoro ... Come scrive quifinanza.it