Porta Borghetto tornano gli operai per sgombrare il cantiere
Improvvisamente, dopo mesi di assenza, tornano gli operai a Porta Borghetto. Probabilmente solamente per portare via attrezzature e mezzi rimasti abbandonati. Il cantiere è infatti fermo da tempo. La ditta “Housingest network” avrebbe dovuto consegnare l’opera alla fine del 2024. Siamo quasi alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
