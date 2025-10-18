Porta Borghetto tornano gli operai per sgombrare il cantiere

Ilpiacenza.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Improvvisamente, dopo mesi di assenza, tornano gli operai a Porta Borghetto. Probabilmente solamente per portare via attrezzature e mezzi rimasti abbandonati. Il cantiere è infatti fermo da tempo. La ditta “Housingest network” avrebbe dovuto consegnare l’opera alla fine del 2024. Siamo quasi alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

