Porta a Terra arriva lo spettacolo del Circo di Stato dell' Ukraina | appuntamento dal 6 al 14 dicembre

Livornotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno a Livorno i giorni che precederanno il Natale promettono di essere davvero speciali. Dal 6 al 14 dicembre infatti Porta a Mare (nell'area parcheggio dietro il Modigliani Forum) si trasformerà in un grande tendone delle meraviglie per ospitare, per la prima volta in Italia, il Circo di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

