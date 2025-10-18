Porta a Terra arriva lo spettacolo del Circo di Stato dell' Ukraina | appuntamento dal 6 al 14 dicembre
Quest’anno a Livorno i giorni che precederanno il Natale promettono di essere davvero speciali. Dal 6 al 14 dicembre infatti Porta a Mare (nell'area parcheggio dietro il Modigliani Forum) si trasformerà in un grande tendone delle meraviglie per ospitare, per la prima volta in Italia, il Circo di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
